В 450 мл 0,5 М раствора содержится 23,85 г растворенного вещества. вычислите моль вещес??ва
Химия
В 450 мл 0,5 М раствора содержится 23,85 г растворенного вещества. вычислите моль вещес??ва
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MH2O=450-23.85=426.15g или мл 0.5mol-1000ml x mol -426.15ml x=0.5·426.15/1000=0.2mol 23.85g - 0.2 mol xg - 1mol x=119.25g/mol
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