В 450 мл 0,5 М раствора содержится 23,85 г растворенного вещества. вычислите моль вещес??ва

Химия

В 450 мл 0,5 М раствора содержится 23,85 г растворенного вещества. вычислите моль вещес??ва

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