Чему равна сила тока в лампе сопротивлением 20 кОм, если напряжение на концах этого проводника составляет 200 В?

Физика

Чему равна сила тока в лампе сопротивлением 20 кОм, если напряжение на концах этого проводника составляет 200 В?

Автор: Гость