Чему равна сила тока в лампе сопротивлением 20 кОм, если напряжение на концах этого проводника составляет 200 В?
Физика
Чему равна сила тока в лампе сопротивлением 20 кОм, если напряжение на концах этого проводника составляет 200 В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=U/R.I=200/20000=0,01 A
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