Определите причины проведения реформ в СССР после смерти Сталина (9класс)

История
Определите причины проведения реформ в СССР после смерти Сталина (9класс)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Борьба за власть 2. Напряженность народа после огромного количества реппресий. 3.Разные идеологии о культе личности Сталина.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Названия птиц в которых присутствует ТВЕРДЫЙ знак
Ответить
Литература
Как создать предложение (этот эта эти) в творительный и предложный падежом,единст??енном и множественном числе
Ответить
Математика
В погребе бабушки Светы хранится 60 банок с вареньем.Из них 22 банки с малиновым вар??ньем ,а остальные -с клубничным.В каждой банке находится 2 кг...
Ответить
Математика
Перед представлением в цирке для продажи было заготовлено некоторое количество воздушных шариков. Перед началом представления было продано 3/10 все...
Ответить
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА!!! Сочинение "Как я провёл весенние каникулы" Немного и не мало! Зара??ее Спасибо!
Ответить