Перед представлением в цирке для продажи было заготовлено некоторое количество воздушных шариков. Перед началом представления было продано 3/10 всех воздушных шариков, а в антракте- еще 40 штук. После этого осталась пятая часть...

Математика

Перед представлением в цирке для продажи было заготовлено некоторое количество воздушных шариков. Перед началом представления было продано 3/10 всех воздушных шариков, а в антракте- еще 40 штук. После этого осталась пятая часть всех шариков. Сколько шариков было первоначально?

Автор: Гость