Перед представлением в цирке для продажи было заготовлено некоторое количество воздушных шариков. Перед началом представления было продано 3/10 всех воздушных шариков, а в антракте- еще 40 штук. После этого осталась пятая часть...
Математика
Перед представлением в цирке для продажи было заготовлено некоторое количество воздушных шариков. Перед началом представления было продано 3/10 всех воздушных шариков, а в антракте- еще 40 штук. После этого осталась пятая часть всех шариков. Сколько шариков было первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть количество всех шариков - х, х = 3/10 *х + х/5 + 40 10х/10 - 3х /10 - 2х/10 = 40 (привели дроби к общему знаменателю - 10) ( 10х - 3х - 2х) /10 = 40 5х/10 = 40 5х = 40*10 =400 х = 400: 5 х = 80 Всего было 80 шариков
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