В погребе бабушки Светы хранится 60 банок с вареньем.Из них 22 банки с малиновым вар??ньем ,а остальные -с клубничным.В каждой банке находится 2 кг варенья.На сколько килограммов меньше у бабушки Светы малинового варенья,чем кл...
Математика
В погребе бабушки Светы хранится 60 банок с вареньем.Из них 22 банки с малиновым вар??ньем ,а остальные -с клубничным.В каждой банке находится 2 кг варенья.На сколько килограммов меньше у бабушки Светы малинового варенья,чем клубничного? ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60-22=38 банок 2)22×2=44 кг 3)38×2=76кг 4) 76-44=32кг ответ: на 32 кг меньше малинового варенья
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