В погребе бабушки Светы хранится 60 банок с вареньем.Из них 22 банки с малиновым вар??ньем ,а остальные -с клубничным.В каждой банке находится 2 кг варенья.На сколько килограммов меньше у бабушки Светы малинового варенья,чем кл...

Математика

В погребе бабушки Светы хранится 60 банок с вареньем.Из них 22 банки с малиновым вар??ньем ,а остальные -с клубничным.В каждой банке находится 2 кг варенья.На сколько килограммов меньше у бабушки Светы малинового варенья,чем клубничного? ПОМОГИТЕ!

Автор: Гость