В погребе бабушки Светы хранится 60 банок с вареньем.Из них 22 банки с малиновым вар??ньем ,а остальные -с клубничным.В каждой банке находится 2 кг варенья.На сколько килограммов меньше у бабушки Светы малинового варенья,чем кл...

Математика
В погребе бабушки Светы хранится 60 банок с вареньем.Из них 22 банки с малиновым вар??ньем ,а остальные -с клубничным.В каждой банке находится 2 кг варенья.На сколько килограммов меньше у бабушки Светы малинового варенья,чем клубничного? ПОМОГИТЕ!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60-22=38 банок 2)22×2=44 кг 3)38×2=76кг 4) 76-44=32кг ответ: на 32 кг меньше малинового варенья
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Перед представлением в цирке для продажи было заготовлено некоторое количество воздушных шариков. Перед началом представления было продано 3/10 все...
Ответить
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА!!! Сочинение "Как я провёл весенние каникулы" Немного и не мало! Зара??ее Спасибо!
Ответить
Математика
Бассейн наполняется из двух труб из первой трубы в минуту вливается 12 л из второй 18л воды бассейн заполнится через 45мин если открыты обе трубы с...
Ответить
Русский язык
Какие звуки обозначают э,е,с,ё,з,х, в чем разница между звуком и буквой
Ответить
Математика
Пожалуйта скажите сколько будет----3642 умножить на 3600
Ответить