Как создать предложение (этот эта эти) в творительный и предложный падежом,единст??енном и множественном числе

Гость: Гость:

Творительный падеж: 1)Этим я обычно и спасаюсь.(этот) 2)А с этой я идти не хочу.(эта) 3)С этими даже и спорить не буду. (эти) Предложный падеж: 1)Об этом обычно не говорят вслух.(этот) 2)А именно об этой я буду долго вспоминать.(эта) 3)На этих и поедем.(эти)