Как создать предложение (этот эта эти) в творительный и предложный падежом,единст??енном и множественном числе
Литература
Как создать предложение (этот эта эти) в творительный и предложный падежом,единст??енном и множественном числе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Творительный падеж: 1)Этим я обычно и спасаюсь.(этот) 2)А с этой я идти не хочу.(эта) 3)С этими даже и спорить не буду. (эти) Предложный падеж: 1)Об этом обычно не говорят вслух.(этот) 2)А именно об этой я буду долго вспоминать.(эта) 3)На этих и поедем.(эти)
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