Расставьте знаки препинания в диалоге и в предложении с прямой речью. А) Выслушайте меня когла-нибудь до конца сказала Надя. Б) Арбуз. Ананас. Апельсин. Абрикос. А что же вкусней Очень трудный вопрос Есть легкий ответ...
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Расставьте знаки препинания в диалоге и в предложении с прямой речью. А) Выслушайте меня когла-нибудь до конца сказала Надя. Б) Арбуз. Ананас. Апельсин. Абрикос. А что же вкусней Очень трудный вопрос Есть легкий ответ На цвет и вкус Товарищей нет!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) "Выслушайте меня когда-нибудь до конца," -сказала Надя. Б) Арбуз. Ананас. Апельсин. Абрикос. А что же вкусней? Очень трудный вопрос. Есть легкий ответ: "На цвет и вкус Товарищей нет!"
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