Расставьте знаки препинания в диалоге и в предложении с прямой речью. А) Выслушайте меня когла-нибудь до конца сказала Надя. Б) Арбуз. Ананас. Апельсин. Абрикос. А что же вкусней Очень трудный вопрос Есть легкий ответ...

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Расставьте знаки препинания в диалоге и в предложении с прямой речью. А) Выслушайте меня когла-нибудь до конца сказала Надя. Б) Арбуз. Ананас. Апельсин. Абрикос. А что же вкусней Очень трудный вопрос Есть легкий ответ На цвет и вкус Товарищей нет!

Автор: Гость