Помогите!!! отгадать загадку! и определить сколько раз в загадке встретиться звуки!!!
Окружающий мир
Помогите!!! отгадать загадку! и определить сколько раз в загадке встретиться звуки!!!
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АКВАРИУМ,13раз ,или 14
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