Помогите пожалуйста написать мини сочинение про Герб Смоленска.Очень нужно. Зара??ее спасибо большое.

Гость: Гость:

В серебряном щите на черной пушке с золотым лафетом — золотая птица Гамаюн с крыльями и хвостом, украшенными червленью (красным цветом) и зеленью. Щит увенчан исторической земельной (великокняжеской образца 1730 года) шапкой и окружен лентой ордена Ленина. Девиз «НЕСГИБАЕМЫЙ ДУХ ВСЁ ПРЕВОЗМОЖЕТ» начертан черными литерами на серебряной ленте, переплетенной со скрещенными зеленой с золотыми желудями ветвью дуба (справа) и зеленым стеблем льна (слева) с лазоревыми (голубыми, синими) имеющими золотую (желтую) середину цветками.