Помогите пожалуйста написать мини сочинение про Герб Смоленска.Очень нужно. Зара??ее спасибо большое.
Обществознание
Помогите пожалуйста написать мини сочинение про Герб Смоленска.Очень нужно. Зара??ее спасибо большое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В серебряном щите на черной пушке с золотым лафетом — золотая птица Гамаюн с крыльями и хвостом, украшенными червленью (красным цветом) и зеленью. Щит увенчан исторической земельной (великокняжеской образца 1730 года) шапкой и окружен лентой ордена Ленина. Девиз «НЕСГИБАЕМЫЙ ДУХ ВСЁ ПРЕВОЗМОЖЕТ» начертан черными литерами на серебряной ленте, переплетенной со скрещенными зеленой с золотыми желудями ветвью дуба (справа) и зеленым стеблем льна (слева) с лазоревыми (голубыми, синими) имеющими золотую (желтую) середину цветками.
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