При окислении пропаналя образуется А) пропановая кислота В) пропанол-1 С) проп??н D) пропанол-2 Е) пропанон

Химия
При окислении пропаналя образуется А) пропановая кислота В) пропанол-1 С) проп??н D) пропанол-2 Е) пропанон
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Гость:
При окислении пропаналя образуетсяА) пропановая кислота 
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