При окислении пропаналя образуется А) пропановая кислота В) пропанол-1 С) проп??н D) пропанол-2 Е) пропанон

Химия

При окислении пропаналя образуется А) пропановая кислота В) пропанол-1 С) проп??н D) пропанол-2 Е) пропанон

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