Енот и всякое выполнить фонетический разбор

Русский язык
Енот и всякое выполнить фонетический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Енот-2 слога,ударение на втором слоге.Е( й)-согласный,мягкий непарный,звонкий непарный.(э)-гласный,безударный.Н(н)-согласный,твёрдый парный,звонкий непарный.О(о)-гласный,ударный.Т(т)-согласный,твёрдый парный,глухой парный.4 буквы,5 звуков.          Всякое-3 слога,ударение на первом слоге.В(Ф)-согласный,твёрдый парный,глухой парный.С(с)-согласный,мягкий парный,глухой парный.Я(а)-гласный,ударный.К(к)-согласный,твёрдый  парный,глухой парный.О(а)-гласный,безударный.Е(й)-согласный,мягкий непарный,звонкий непарный.(э)-гласный,безударный.6 букв,7 звуков.
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