Первый цех выпускает 640 деталей за 4 часа а второй 45440 деталей За 4 8 часовые смена Сколько деталей выпускает два цеха за час Сколько деталей выпускает два цеха за смену
Математика
Первый цех выпускает 640 деталей за 4 часа а второй 45440 деталей За 4 8 часовые смена Сколько деталей выпускает два цеха за час Сколько деталей выпускает два цеха за смену
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 640:2=160 д - 1-ый завод/час 2) 45440:(8*4)=1420 д 2-ой завод/час 3) 1420+160=1580 д - оба завода за час 4) 8*1580=12640 д - оба завода за 8-часовую смену.
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