Первый цех выпускает 640 деталей за 4 часа а второй 45440 деталей За 4 8 часовые смена Сколько деталей выпускает два цеха за час Сколько деталей выпускает два цеха за смену

Математика

Первый цех выпускает 640 деталей за 4 часа а второй 45440 деталей За 4 8 часовые смена Сколько деталей выпускает два цеха за час Сколько деталей выпускает два цеха за смену

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