Катя собрала 2 кг 100г малины,а Вася 2/3 от того, что собрала Катя .После этого дети высыпали в таз всю собранную малину и разделили между собой поровну. Сколько малины досталось каждому?
Математика
Катя собрала 2 кг 100г малины,а Вася 2/3 от того, что собрала Катя .После этого дети высыпали в таз всю собранную малину и разделили между собой поровну. Сколько малины досталось каждому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2100 * 2/3 = 1400 г - собрал Вася 2100 + 1400 = 3500 г Катя и Вася вместе 3500 : 2 = 1750 г или по 1 кг 750 досталось каждому
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