Катя собрала 2 кг 100г малины,а Вася 2/3 от того, что собрала Катя .После этого дети высыпали в таз всю собранную малину и разделили между собой поровну. Сколько малины досталось каждому?

Математика
Катя собрала 2 кг 100г малины,а Вася 2/3 от того, что собрала Катя .После этого дети высыпали в таз всю собранную малину и разделили между собой поровну. Сколько малины досталось каждому?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2100 * 2/3  = 1400 г  - собрал  Вася 2100  +  1400 = 3500 г  Катя и Вася вместе 3500  : 2 = 1750 г или по 1 кг 750  досталось каждому
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