Катя собрала 2 кг 100г малины,а Вася 2/3 от того, что собрала Катя .После этого дети высыпали в таз всю собранную малину и разделили между собой поровну. Сколько малины досталось каждому?

Математика

Катя собрала 2 кг 100г малины,а Вася 2/3 от того, что собрала Катя .После этого дети высыпали в таз всю собранную малину и разделили между собой поровну. Сколько малины досталось каждому?

Автор: Гость