(х²+х+1)(х²-х+1)(х²-1) решите пожалуйста
Алгебра
(х²+х+1)(х²-х+1)(х²-1) решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x²+x+1)(x²-x+1)(x²-1)=(x-1)(x²+x+1)(x+1)(x²-x+1)=(x³-1)(x³+1)=x⁶-1
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