Сочинение по русскаму языку 6 класс на тему Стёпа дрова колет

Гость: Гость:

Сегодня утром я проснулся пораньше, потому что какой-то стук мешал мне спать. Я решил узнать, что же мне мешает. Вышел на улицу и увидел, как невысокий, но удалой парнишка размахивает топором, а ударяет им со всей силой по куску полена. Этот парнишка Степка. Он еще не совсем большой, но всегда старается чем-нибудь помочь своей бабушке. Я не долго понаблюдал за ним, а потом пошел помогать ему таскать дрова.