Сочинение по русскаму языку 6 класс на тему Стёпа дрова колет
Русский язык
Сочинение по русскаму языку 6 класс на тему Стёпа дрова колет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня утром я проснулся пораньше, потому что какой-то стук мешал мне спать. Я решил узнать, что же мне мешает. Вышел на улицу и увидел, как невысокий, но удалой парнишка размахивает топором, а ударяет им со всей силой по куску полена. Этот парнишка Степка. Он еще не совсем большой, но всегда старается чем-нибудь помочь своей бабушке. Я не долго понаблюдал за ним, а потом пошел помогать ему таскать дрова.
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