Magic Как можно будет продолжить рассказ Платонова еще Мама как продолжить рассказ
Литература
Magic Как можно будет продолжить рассказ Платонова еще Мама как продолжить рассказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну,наверное тем то что мальчику понравилось идти в школу что он не боялся а наоборот любил и школу и учителя. Ну, сначала же он боялся идти в школу и по маме скучал и учительницу боялся
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
Английский язык
Помогите с английским 2. Переведите слова на русский язык. Определите префикс и его значение: Coauthor, undress, disarm, postwar, illegal, unk...
Русский язык
Литература