Magic Как можно будет продолжить рассказ Платонова еще Мама как продолжить рассказ

Литература
Magic Как можно будет продолжить рассказ Платонова еще Мама как продолжить рассказ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну,наверное тем то что мальчику понравилось идти в школу что он не боялся а наоборот любил и школу и учителя. Ну, сначала же он боялся идти в школу и по маме скучал и учительницу боялся
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