Помогите с английским 2. Переведите слова на русский язык. Определите префикс и его значение: Coauthor, undress, disarm, postwar, illegal, unkind, reconstruct, deformation, prewar, antibody, ex-champion, superhuman, ultrashort.

Гость: Гость:

Coauthor-соавтор (как бы в сотрудничестве) undress-раздевать (противоположное значение) disarm-разоружаться (противоположное) postwar-послевоенный (post-после) illegal-нелегальный (il-не) unkind-недобрый (un-не, противоположное) reconstruct-реконструировать/воссоздать (сделать что-то еще раз) deformation-деформация (лишение чего-то) prewar-довоенный (pre-пред) antibody- анти-тело (anti-анти) ex-champion - экс чемпион (бывший) superhuman -сверхчеловеческий (сверх) ultrashort - сверхкороткие (ультра)