Помогите пож 1 задание ,буду благодарна

Химия
Помогите пож 1 задание ,буду благодарна
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Автор: Гость
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Гость:
Вот тебе решение не смог только одно ур-е реакции составить
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