Васильевы купили принтер за 3600 рублей. Один картридж (часть принтера, заправленна?? чернилами для печати) без заправки может отпечатать 2000 страниц. Всем членам семьи Васильевых за месяц обычно надо напечатать не более 150 с...

Математика
Васильевы купили принтер за 3600 рублей. Один картридж (часть принтера, заправленна?? чернилами для печати) без заправки может отпечатать 2000 страниц. Всем членам семьи Васильевых за месяц обычно надо напечатать не более 150 страниц. Хватит ли этого картриджа на полтора года?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет потому как полтора года это 18 месяцев а в месяц семья использует на печать около 150 страниц 18*150=2700-страниц за полтора года
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