Упростите выражение -4 (0,5q -3) + 14q - 5 и найдите его значение при q=-1/3
Математика
Упростите выражение -4 (0,5q -3) + 14q - 5 и найдите его значение при q=-1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 4 * (0,5q - 3) + 14q - 5 = - 2q + 12 + 14q - 5 = (14q - 2q) + (12 - 5) = = 12q + 7 при q = - 1/3 12q + 7 = 12 * (- 1/3) + 7 = - 4 + 7 = 3 Ответ: 3.
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