Что из перечисленных:жиры,глицерин,белки,глюкоза,воды,минеральные соли могут про??одить через стенку тонкого кишечника в кровь
Биология
Что из перечисленных:жиры,глицерин,белки,глюкоза,воды,минеральные соли могут про??одить через стенку тонкого кишечника в кровь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глюкоза, глицерин, мин соли
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