Что из перечисленных:жиры,глицерин,белки,глюкоза,воды,минеральные соли могут про??одить через стенку тонкого кишечника в кровь

Биология

Что из перечисленных:жиры,глицерин,белки,глюкоза,воды,минеральные соли могут про??одить через стенку тонкого кишечника в кровь

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