З чого складаэться зорова сенсорна система
Биология
З чого складаэться зорова сенсорна система
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Гость:
Зорова сенсорна система складається з периферичного відділу , провідникового відділу (зорового нерва) і центрального відділу (основу становить зоровий центр кори кінцевого мозку). Орган зору людини-око-це унікальний і дуже складний витвір природи. У людини два ока, і тому зір бінокулярний, або стереоскопічний. Кожне око розташоване в очній ямці черепа, має кулясту форму з опуклішою передньою частиною (мал.1) і тому ще називається очним яблуком. Така форма ока дає змогу йому рухатися в певних межах очної ямки. Око має три оболонки: зовнішню, середню і внутрішню.
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