Помогите пожалуйста с ответом

Окружающий мир
Помогите пожалуйста с ответом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты где живёшь в абокане
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