Помогите 817 упражнение

Русский язык
Помогите 817 упражнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переходные глаголы управляют существительными в В.п без предлога Переходные переносят действие на какой либо объект, а непереходные-нет. вышли (непереходный) таскает (переходный) отобрали (переходный) принесли (переходный) не шевелился (непереходный)  отогрелся (непереходный) обсушился (непереходный) поклевал (переходный) попил (переходный) стал (непереходный) назвали (переходный) был( непереходный) 
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