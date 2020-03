Помоги пожалуйста. 4. Переведите предложения. Определите, к каким частям речи отн??сятся выделенные слова. Назовите сложные слова: 1. Many pupils study English. 2. My grandfather has a large study. 3. Who ruled this country? ...

Английский язык

Помоги пожалуйста. 4. Переведите предложения. Определите, к каким частям речи отн??сятся выделенные слова. Назовите сложные слова: 1. Many pupils study English. 2. My grandfather has a large study. 3. Who ruled this country? 4. All sportsmen must obey the rules of the game. 5. The Soviet Union is tied by friendship with India in their work for peace. 6. All peace-loving people work for peace for the whole of mankind.

Автор: Гость