Как легко выучить большой стих

Литература
Как легко выучить большой стих
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала ты должна прочитать много раз один и тот же текст ( стихотворение), а потом уже и учить будет легко. Просто после прочтения много раз ты должна учить как учишь обычно. И так будет быстрее.
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