Зростання і спадання у похідній f(x)=4x^3+2

Алгебра
Зростання і спадання у похідній f(x)=4x^3+2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f(x)=4x^3+2 f`(x)=12x^2 Находим нули: 12x^2=0 x=0 Определяем знаки производной: --------------- 0 ----------->        +                 + + соответствует промежутку возрастания функции Функция  f(x)=4x^3+2 монотонно возрастает на всей числовой оси
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