Напишите пожалуйста сообщение на тему "Почему человек употребляет наркотики,и ка?? этого избежать"Очень нужно,найти информацию никак не могу

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Напишите пожалуйста сообщение на тему "Почему человек употребляет наркотики,и ка?? этого избежать"Очень нужно,найти информацию никак не могу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так-как в мири много всяких развличений некоторые из них вредно действуют на здоровье в том числе и наркотики , чтобы этого избежать лудше не встречаться с такой компанией кторая их употребляет так как именно они подсадят на на наркотики многих.Я пишу на этом сайте 1 раз не судите сторго :)
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