6. О её подвиге советский народ узнал из очерков корреспондента “Правды” П. Лидов?? “Таня” и “Кто была Таня”. О ком идёт речь?
История
6. О её подвиге советский народ узнал из очерков корреспондента “Правды” П. Лидов?? “Таня” и “Кто была Таня”. О ком идёт речь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зоя Космодемьянская За столетнюю историю «Правды» на её страницах было много публикаций сильных или даже сильнейших по впечатлению на читателя. Но и среди них этот очерк, вышедший 70 лет назад, занимает особое место. 27 января 1942 года появился журналистский рассказ о героической гибели в подмосковной деревне Петрищево комсомолки-партизанки, назвавшей себя гитлеровцам на допросе Татьяной. Очерк тоже получил это имя — «Таня». А вскоре, 18 февраля того же 1942-го, в «Правде» появился очерк «Кто была Таня». Из него вся страна, весь мир узнали настоящее имя героини — Зоя Космодемьянская, школьница из Москвы
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