Помогите заменить числа словами: 1)Сколько получится, если к 5567 прибавить 17826? 2)От 9873 отнимите 6678. 3)Умножьте 817 на 97 и к полученному произведению прибавьте 5569. 4)Сколько останется, если от 852 вычесть 496? 5)К 36...
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Помогите заменить числа словами: 1)Сколько получится, если к 5567 прибавить 17826? 2)От 9873 отнимите 6678. 3)Умножьте 817 на 97 и к полученному произведению прибавьте 5569. 4)Сколько останется, если от 852 вычесть 496? 5)К 367,8 прибавить 37,4. 5) Теплоход с 879 пассажирами отошёл от пристани.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пяти тысячам пятисот шестидесяти семи + семнадцать тысяч восемьсот двадцать шесть 2. От девяти тысяч восьмисот семидесяти трех - шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь 3. Восемьсот семнадцать × на девяносто семь + пять тысяч пятьсот шестьдесят девять 4. Восьмисот пятидесяти двух - четыреста девяносто шесть 5. К трехстам шестидесяти семи целым восьми десятым + тридцать семь целых четыре десятых 5. С восьмистами семидесятью девятью
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