1 блокнот стоит 10 грн и пол блокнота. Сколько стоит блокнот?
Математика
1 блокнот стоит 10 грн и пол блокнота. Сколько стоит блокнот?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - стоимость блокнота 10+1/2х=х 10=х-1/2х 10=1/2х х=10:1/2 х=20 (грн) Ответ: блокнот стоит 20 гривен Или 10 грн*2=20 грн
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