Какой город оказал в начале Великой Отечественной войны наиболее долгое сопротивление немецким войскам?

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Этого стыдно не знать. История своей страны. Правильный ответ - Севастополь. с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 года. Но если говорить о первых днях войны - смело берите Брест и соответственно Брестскую Крепость, героизму наших солдат не было равных.