Какой город оказал в начале Великой Отечественной войны наиболее долгое сопротивление немецким войскам?

История
Какой город оказал в начале Великой Отечественной войны наиболее долгое сопротивление немецким войскам?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этого стыдно  не знать. История своей страны. Правильный ответ - Севастополь.  с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 года.  Но если говорить  о первых днях войны - смело берите Брест и соответственно Брестскую Крепость, героизму наших солдат не было равных. 
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