Определите выполняет ли работу сила тяжести действующая на баскетбольный мяч который лежит на земле
Физика
Определите выполняет ли работу сила тяжести действующая на баскетбольный мяч который лежит на земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мяч лежит относительно земли,находясь в состояние покоя.Внутри мяча находится сжатая плотность воздуха,если на него и действует какая лиьбо сила, то это сила притяжения.Сила тяжести не выполняет работу.
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