Определите выполняет ли работу сила тяжести действующая на баскетбольный мяч который лежит на земле

Физика
Определите выполняет ли работу сила тяжести действующая на баскетбольный мяч который лежит на земле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мяч лежит относительно земли,находясь в состояние покоя.Внутри мяча находится сжатая плотность воздуха,если на него и действует какая лиьбо сила, то это сила притяжения.Сила тяжести не выполняет работу.
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