Сочинение с 10-ю производными предлогами!Ток не с инета!)

Гость: Гость:

Знаете, а я в течение длительного времени верил Вам, сэр. Вместо глупых идей безнравственного общества Вы предложили мне идеальный путь для развития собственной мысли. Ваша позиция оставляла позади весь остальной мир, ваше мнение напрочь разрезало идеи человечества. Благодаря вам я стал сильнее, я почувствовал волю и целеустремленность. Несмотря на тяготы моей жизни, я сумел устоять. Ваша идея жила во мне в продолжении всей моей жизни. В целях обогащения своего интеллектуального потенциала, я начал больше читать, узнавать больше, всерьез увлекся историей.Теперь я похож на вас, сэр. Во всем, за исключением внешности. Наша идея отныне общая и она движет нами, она объединяет единомышленников вокруг нас. Те, кто покинул нас, спустя годы одумаются, но будет поздно. Мы вычеркнем все преграды вдоль нашей дороги и добьемся своей победы. Я верю вам и сегодня, сэр. Это вырезка из моей будущей книги. Аналогов в интернете ты не найдешь. Удачного списывания.