Фонетический разбор слово-для
Русский язык
Фонетический разбор слово-для
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д [д] - согласный, звонкий (парный), твёрдый (парный) л [л’] - согласный, звонкий (непарный), мягкий (парный), сонорный а [а] - гласный ---------------------- Букв: 3 Звуков: 3
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