ТЕСТ "ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ" Тест Авторы: учителя русского языка Федосеева С.Н., Максач Н.В. 1. Выберите сложносочиненное предложение. (Знаки препинания в предложениях отсутствуют). А) Не то дым шёл от ко...

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ТЕСТ "ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ" Тест Авторы: учителя русского языка Федосеева С.Н., Максач Н.В. 1. Выберите сложносочиненное предложение. (Знаки препинания в предложениях отсутствуют). А) Не то дым шёл от костра не то туман поднимался над болотами. Б) В сумеречном свете я увидел на полу свою подушку и барахло рухнувшее на пол. В) Утром встану пораньше и всё поправлю как следует. Г) Сестры Анна Катя и Маша сидели за столом и играли в лото. 2. Выберите сложносочиненное предложение. (Знаки препинания в предложениях отсутствуют). А) Многие свои сказки Андерсен писал среди зимы и делал их пест­рыми и нарядными. Б) Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту и увидел Андерсена. В) Воздух был чист и свеж и прозрачен и последняя легкая теплота еще прогревала сосновые чащи. Г) Никакой рыбы мы не поймали зато вдоволь надышались лесным целебным настоем. 3. В каком сложносочиненном предложении не нужна запятая между частями? (Знаки препинания в предложениях отсутствуют). А) Мы простились ещё раз и лошади поскакали. Б) Через некоторое время щелкнула зажигалка и зажглась свеча. В) Выплыл месяц и хребты гор заблестели каменной чешуёй. Г) Ночью грома не было слышно но молнии то и дело вспыхивали в темноте. 4. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. А) Был уже рассвет, и в окно было видно, как горела утренняя Б) К вечеру похолодало и лужи подёрнулись тонким ледком. В) Они получили тысячу рублей из деревни и через неделю у них ничего уже не было. Г) Если всё кончится хорошо и вам понадобиться моя жизнь, она, конечно, будет ваша. 5. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. А) Сергея Львовича тешили успехи сына, и он по-своему ценил их и гордился ими. Б) Когда я долго смотрел на облака, мне становилось грустно, и какая-то лёгкость вступала в лёгкость. В) Первый навстречу солнцу столбом поднялся жаворонок, и полилась на землю его золотая песня. Г) Вероятно, работа не будет кончена и придётся отложить её на завтра. 6. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. А) Громко иволги кричат, да кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые годы. Б) В конце декабря потеплело, и в новогоднюю ночь шёл дождь. В) Река совсем обмелела и стала несудоходной. Г) С востока надвигались тёмные дождевые тучи и оттуда потягивало влагой. 7. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. А) В начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду жёлтые бабочки. Б) Глядел Павлуша очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. В) Грачи давно расхаживали по двору и начинали вить гнёзда в роще. Г) По вечерам на танцплощадке играла музыка, и кружились пары. 8. Отметьте предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания в предложениях отсутствуют). А) Я взял кусок хлеба и ломтик ветчины и вновь поднялся на палубу. Б) Он или забавлял нас рассказами или играл с нами или пел. В) Туманы в Лондоне бывают если не каждый день то через день непременно. Г) Осенью листья падали и день и ночь. 9. Укажите предложения, в которых нужно поставить только одну запятую. (Знаки препинания в предложениях отсутствуют). А) Точные знания важны как в математике так и в любой другой науке. Б) Куприн просто заставлял Никандрова писать и терпеливо учил его основам писательского мастерства. В) С Гиляровским дружили не только Чехов но и Куприн Бунин и многие актеры и художники. Г) В саду росли пахучие белоснежные лилии и яркие алые розы и скромные бархатцы. 10. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. В его рассказах жили золотоискатели ( ) и охотники, и художники, и неунывающие бродяги, и самоотверженные женщины. А) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. Б) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая нужна. В) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. Г) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая нужна.

Автор: Гость