Какое название получил плацдарм в районе южнее Новороссийска, который в 1943 г. в те??ение 225 дней героически оборонял советский десант?

История

Какое название получил плацдарм в районе южнее Новороссийска, который в 1943 г. в те??ение 225 дней героически оборонял советский десант?

Автор: Гость