Какое название получил плацдарм в районе южнее Новороссийска, который в 1943 г. в те??ение 225 дней героически оборонял советский десант?
История
Какое название получил плацдарм в районе южнее Новороссийска, который в 1943 г. в те??ение 225 дней героически оборонял советский десант?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малая Земля ---------------------
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