По какому принципу образованы ряды: а) И.Н. Кожедуб, Б.Ф. Сафонов, А. И. Покрышкин; б) В.Г. Зайцев, Л.М. Павличенко, М.И. Сурков.
История
По какому принципу образованы ряды: а) И.Н. Кожедуб, Б.Ф. Сафонов, А. И. Покрышкин; б) В.Г. Зайцев, Л.М. Павличенко, М.И. Сурков.
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Гость:
А) советские лётчики б) советские снайперы
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