По какому принципу образованы ряды: а) И.Н. Кожедуб, Б.Ф. Сафонов, А. И. Покрышкин; б) В.Г. Зайцев, Л.М. Павличенко, М.И. Сурков.

История

По какому принципу образованы ряды: а) И.Н. Кожедуб, Б.Ф. Сафонов, А. И. Покрышкин; б) В.Г. Зайцев, Л.М. Павличенко, М.И. Сурков.

Автор: Гость