Помогите пж смотрите фото

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю так,только не видно 4 вариант ответа
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Каково давление одноатомного газа, при обьеме 2 литра, если его внутренняя энергия равна 300 Дж?
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