Помогите пж смотрите фото

Алгебра
Помогите пж смотрите фото
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю так,только не видно 4 вариант ответа
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