В предложеном ниже списке выберите и полчеркните приспособления организмов хара??терные только для обитателей водной среды 1 обтекаемая форма тела 2развитые бнгательные конечности 3 ласты и плавники 4 дыхание раствореныс в воде...
Биология
В предложеном ниже списке выберите и полчеркните приспособления организмов хара??терные только для обитателей водной среды 1 обтекаемая форма тела 2развитые бнгательные конечности 3 ласты и плавники 4 дыхание раствореныс в воде кислородом 5 дыхоние атмосферным кислородом 6способность к парению в толще воды 7 развитый шерстный покров 8 жабры 9 жгутики и реснички
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 , 3, 4, 6, 8 это относится только животным которые жиаут в воде
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