В предложеном ниже списке выберите и полчеркните приспособления организмов хара??терные только для обитателей водной среды 1 обтекаемая форма тела 2развитые бнгательные конечности 3 ласты и плавники 4 дыхание раствореныс в воде...

Биология

В предложеном ниже списке выберите и полчеркните приспособления организмов хара??терные только для обитателей водной среды 1 обтекаемая форма тела 2развитые бнгательные конечности 3 ласты и плавники 4 дыхание раствореныс в воде кислородом 5 дыхоние атмосферным кислородом 6способность к парению в толще воды 7 развитый шерстный покров 8 жабры 9 жгутики и реснички

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