Свойства полезных ископаемых,какие свойства имеют эти ископаемые:нефть,уголь,природный газ железная руда,торф,гранит,песок, глина,извесняк.

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Свойства полезных ископаемых,какие свойства имеют эти ископаемые:нефть,уголь,природный газ железная руда,торф,гранит,песок, глина,извесняк.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нефть: жидкая, чёрного цвета, имеет запах , легче воды. Торф: твёрдый, буро-коричневый, имеет запах, легче воды. Природный газ: газообразный, безцветный, имеет запах, взрывоопасен, легче воздуха. Дальше не знаю:c
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