Что значит быть гражданином? продолжите начатое предложение:Быть гражданином-значит жить

Литература
Что значит быть гражданином? продолжите начатое предложение:Быть гражданином-значит жить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть гражданином-значит жить со-хозяивом государства. Гражданин-дисчепленированый ,подданый государственной власти регулярно занимающимся Гражданской деетельностью-систиматическая дееьельнасть шраждагина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
В каком случае ветер будет сильнее1) давление над сушей 758 мм,над морем 760 мм;2) давление над сушей 755 мм,над морем 752 мм? Как будет дуть ветер...
Ответить
Математика
0,125 х 6,53 х 8 помогите плиз
Ответить
Физика
По льду на реке движется танкетка массой 1 т. Ширина ее гусениц равна 140 мм, длина - 90 см. Провалится ли танкетка под лед, если он выдерживает да...
Ответить
Математика
Выразите в дициметрах 4,82м.
Ответить
Математика
Пж очень срочно помогите
Ответить