Что значит быть гражданином? продолжите начатое предложение:Быть гражданином-значит жить
Литература
Что значит быть гражданином? продолжите начатое предложение:Быть гражданином-значит жить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть гражданином-значит жить со-хозяивом государства. Гражданин-дисчепленированый ,подданый государственной власти регулярно занимающимся Гражданской деетельностью-систиматическая дееьельнасть шраждагина
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