Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Сколько месяцев содержит 5/6 года
Математика
Сколько месяцев содержит 5/6 года
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*5=60 60/6=10 Ответ : 10 месяцев
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Физика
Определите массу нагреваемого кирпича от 15 до 20 градусов , если потребовалось 880 к??ж тепла
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста быстро! (сейчас ночь фото плохое из за этого)
Ответить
Алгебра
Решите систему уравнений: 1) X-y=3 Xy-y=8 2) 2x-y=1 Xy=10
Ответить
Окружающий мир
Как заполнить таблицу?
Ответить
Математика
3, 4 и 5 Пожалуйста))
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск