Решите систему уравнений: 1) X-y=3 Xy-y=8 2) 2x-y=1 Xy=10

Гость: Гость:

1) {х-у=3 {ху-у=8 Выразим их первого уравнения х: х=3+у Подставим во второе уравнение: у (3+у) - у =8 3у+у² -у =8 у²+ 2у -8 =0 D= 4 -4*1*(-8) =4+32=36 D>0 - два корня уравнения y₁= (-2-√36)/2 = -8/2=-4 y₂= (-2+6)/2= 4/2=2 x₁= 3+(-4) =-1 x₂= 3+2=5 2) {2x-y=1 {xy=10 {y= 2x-1 {xy=10 x(2x-1)=10 2x²-x-10=0 D= (-1)² - 4*2*(-10) = 1+ 80=81 D>0 - два корня уравнения х₁= (1-√81)/ (2*2) = -8/4=-2 х₂= (1+9)/4= 10/4= 2,5 у₁= 2*(-2) -1= -4-1=-5 у₂= 2*2,5 -1 =5-1=4