3, 4 и 5 Пожалуйста))

Математика
3, 4 и 5 Пожалуйста))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№3. а :  (  -1  1/5) 1) 0 : ( -  1  1/5)=0 2) -30  :  (- 1 1/5) = 30/1  *  5/6 =25 3) -2,4 :  (- 1  1/5) = 24/10    *  5/6 = 4/2=2 4) 2  3/5  :   (- 1  1/5)= -   (13*5)/ (5*6) = - 13/6= - 2  1/6 №4. -5,3 : а  -3,18 = -3,78 -5,3 : а = -3,78 +3,18 -5,3:а = -0,6 а= -5,3  : (-0,6)= (53*10)/ (10*6)=53/6 а= 8   5/6 Проверим: -5,3  :   8  5/6   - 3,18 = - (53 *6)/ (10*53)  -3,18 = -0,6-3,18=-3,78 -2/3 :  b  -  1  5/9 = - 1  2/3 -2/3  : b =  -  1   2/3    +  1  5/9 -2/3 : b = -1/9 b=  (-2/3)  :  (-1/9) = (2*9)/(3*1)= (2*3)/ (1*1) b=6 Проверим:  -2/3  :  6  -  1  5/9 = - (2*1)/(3*6)  - 14/9=   -15/9 = -5/3= -1  2/3 (-4,2 : 2,8) : t= -0.5 :  7  2/3  :  3/23 -1,5 : t =  -5/10  *  3/23  *   23/3 -1,5 : t =-0.5 t= (-1.5) : (-0.5) =15 :5 t=3 Проверим: (-4,2 : 2,8) :3 =  -0,5 :  7  2/3  :  3/23 - (42 *10 *1 )  / ( 10*28 *3) = - (5*3*23)/ (10*23*3) - (3*1*1)/(2*3)  = - (5*1*1) / (10*1*1) -1/2  =  -1/2 (7/8  :  (-2   1/4 ) : 5/6 :  (- 2  1/2) ) : с= -0,24 ((7*4*6*2)/ (8*9*5*5)  )  : с  =  -0,24 ((7*1*2*1) / (1*3*5*5)) : с=  -0,24 14/75   : с   =   -0,24 с=  14/75  : (-0,24) = - (14*100)/ (75*24) = -(7*4)/ (3*12) с= - 7/9 Проверим: (7/8 :  (- 2  1/4 ) :  5/6  : (- 2  1/2 ) ) : (-7/9) = -0,24 (7/8  :  ( -9/4 )  :  5/6  :  (-5/2)  ) :  (-7/9 ) = -0,24 ((7*4*6*2) / (8*9*5*5))  :  (-7/9) =-0,24 ((7*1*2*1) /(1*3*5*5)) :  (-7/9) =-0,24 14/75    :  (-7/9) = -0,24  - (14*9) /  (75*7) =-0,24 -18/75  =-0,24 -0,24 = -0,24 №5. Первое число  -х Второе число  - (871  1/4  -  х) 1/2  *х  =  4/9  *  (871  1/4  - х) 1/2  * х  = 4/9   *   3485/4     -  4/9  *х х *(1/2+ 4/9) =  3485/9  х *( 9/18  + 8/18) = 3485/9 17/18  *х  =  3485/9 х= 3485/9  :  17/18 = 3485/9   *  18/17 =205*2 х= 410  - первое число 871  1/4   -410 = 461  1/4   - второе число Проверим: 1/2  *  410   =  4/9   *  461   1/4  410/2  =  4/9  *  1845/4 205= 1845/9 205= 205
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