3, 4 и 5 Пожалуйста))

Гость: Гость:

№3. а : ( -1 1/5) 1) 0 : ( - 1 1/5)=0 2) -30 : (- 1 1/5) = 30/1 * 5/6 =25 3) -2,4 : (- 1 1/5) = 24/10 * 5/6 = 4/2=2 4) 2 3/5 : (- 1 1/5)= - (13*5)/ (5*6) = - 13/6= - 2 1/6 №4. -5,3 : а -3,18 = -3,78 -5,3 : а = -3,78 +3,18 -5,3:а = -0,6 а= -5,3 : (-0,6)= (53*10)/ (10*6)=53/6 а= 8 5/6 Проверим: -5,3 : 8 5/6 - 3,18 = - (53 *6)/ (10*53) -3,18 = -0,6-3,18=-3,78 -2/3 : b - 1 5/9 = - 1 2/3 -2/3 : b = - 1 2/3 + 1 5/9 -2/3 : b = -1/9 b= (-2/3) : (-1/9) = (2*9)/(3*1)= (2*3)/ (1*1) b=6 Проверим: -2/3 : 6 - 1 5/9 = - (2*1)/(3*6) - 14/9= -15/9 = -5/3= -1 2/3 (-4,2 : 2,8) : t= -0.5 : 7 2/3 : 3/23 -1,5 : t = -5/10 * 3/23 * 23/3 -1,5 : t =-0.5 t= (-1.5) : (-0.5) =15 :5 t=3 Проверим: (-4,2 : 2,8) :3 = -0,5 : 7 2/3 : 3/23 - (42 *10 *1 ) / ( 10*28 *3) = - (5*3*23)/ (10*23*3) - (3*1*1)/(2*3) = - (5*1*1) / (10*1*1) -1/2 = -1/2 (7/8 : (-2 1/4 ) : 5/6 : (- 2 1/2) ) : с= -0,24 ((7*4*6*2)/ (8*9*5*5) ) : с = -0,24 ((7*1*2*1) / (1*3*5*5)) : с= -0,24 14/75 : с = -0,24 с= 14/75 : (-0,24) = - (14*100)/ (75*24) = -(7*4)/ (3*12) с= - 7/9 Проверим: (7/8 : (- 2 1/4 ) : 5/6 : (- 2 1/2 ) ) : (-7/9) = -0,24 (7/8 : ( -9/4 ) : 5/6 : (-5/2) ) : (-7/9 ) = -0,24 ((7*4*6*2) / (8*9*5*5)) : (-7/9) =-0,24 ((7*1*2*1) /(1*3*5*5)) : (-7/9) =-0,24 14/75 : (-7/9) = -0,24 - (14*9) / (75*7) =-0,24 -18/75 =-0,24 -0,24 = -0,24 №5. Первое число -х Второе число - (871 1/4 - х) 1/2 *х = 4/9 * (871 1/4 - х) 1/2 * х = 4/9 * 3485/4 - 4/9 *х х *(1/2+ 4/9) = 3485/9 х *( 9/18 + 8/18) = 3485/9 17/18 *х = 3485/9 х= 3485/9 : 17/18 = 3485/9 * 18/17 =205*2 х= 410 - первое число 871 1/4 -410 = 461 1/4 - второе число Проверим: 1/2 * 410 = 4/9 * 461 1/4 410/2 = 4/9 * 1845/4 205= 1845/9 205= 205