Фонитеческий разбор слова— акварель

Гость: Гость:

А [а] - гласный к [к] - согласный, глухой (парный), твёрдый (парный) в [в] - согласный, звонкий (парный), твёрдый (парный) а [а] - гласный р [р’] - согласный, звонкий (непарный), мягкий (парный), сонорный э [э] - гласный л [л’] - согласный, звонкий (непарный), мягкий (парный), сонорный ь ---------------------- Букв: 8 Звуков: 7