Фонитеческий разбор слова— акварель
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Фонитеческий разбор слова— акварель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А [а] - гласный к [к] - согласный, глухой (парный), твёрдый (парный) в [в] - согласный, звонкий (парный), твёрдый (парный) а [а] - гласный р [р’] - согласный, звонкий (непарный), мягкий (парный), сонорный э [э] - гласный л [л’] - согласный, звонкий (непарный), мягкий (парный), сонорный ь ---------------------- Букв: 8 Звуков: 7
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