Помогите !!! пожалуйста !!! очень срочно!!( 3 и4)

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3. BF = 1/2 CF (сторона, лежащая против ушла в 30* равна половине гипотенузы) 4. сторона, лежащая против ушла в 30* равна половине гипотенузы. В данном случае это сторона BC, она равна 4 см, значит гипотенуза ( BA. треуголник АВС) = 4*2 = 8см ВМ=МА=4 см Рассмотрим треуг МDA MD лежит против угла в 30 градусов, а значит равна 1/2 МА = 4/2= 2см Ответ: MD=2см