Даны три числа из которых Каждое следующее на 6 больше предыдущего Найдите эти числа если произведение двух крайних чисел 96 меньше произведения большого и среднего

Алгебра

Даны три числа из которых Каждое следующее на 6 больше предыдущего Найдите эти числа если произведение двух крайних чисел 96 меньше произведения большого и среднего

Автор: Гость