Даны три числа из которых Каждое следующее на 6 больше предыдущего Найдите эти числа если произведение двух крайних чисел 96 меньше произведения большого и среднего
Алгебра
Даны три числа из которых Каждое следующее на 6 больше предыдущего Найдите эти числа если произведение двух крайних чисел 96 меньше произведения большого и среднего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96:3=32 32-6=26 32+6=38 Ответ:32 ;26;38
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