Решил уравнения и сделай проверку 2(a+2)-10=6(3-a)=
Математика
Решил уравнения и сделай проверку 2(a+2)-10=6(3-a)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(а+2)-10=6(3-а) 2а+4-10=18-6а 2а+6а=18-4+10 8а=24 а=24/8 a=3 Проверка : 2(3+2)-10=6(3-3) 6+4-10=0 10-10=0 0=0 Верно
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