Образуйте от глаголов формы 1 и 3 лица единственного числа настоящего и будущего в??емени (если это возможно): ездить, зажечь, колебаться, кудахтать, лазить, махать, мерить, мурлыкать, мучить, мяукать, плескать, полоскать, рыс...
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Образуйте от глаголов формы 1 и 3 лица единственного числа настоящего и будущего в??емени (если это возможно): ездить, зажечь, колебаться, кудахтать, лазить, махать, мерить, мурлыкать, мучить, мяукать, плескать, полоскать, рыскать, трепать, чтить, щипать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настоящее время 1 лицо : еду, жгу, колеблюсь, кудахчу, лазаю, машу, меряю, мурлыкаю, мяукаю,плещу, полощу, рыщу, треплю, чту, щипаю Настоящее время 3 лицо : едет, жжёт, колеблется, кудахтает, лазает, машет, меряет, мурлыкает, мучает, мяукает, плещет, полощет, рыщет, трепет, чтёт, щипает Будущее время 1 лицо : поезжу, зажгу, -, покудахтаю, полазаю, помашу, померяю, помурлычу, помучаю, помяукаю, поплещу, прополощу, порыскаю, потреплю, почту, пощипаю Будущее время 3 лицо : поездит, подожжёт, -, покудахтает, полазает, помашет, померяет, помурлычет, помучает, помяукает, поплещет, прополощет, порыщет, потреплет, почтёт, пощипает
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