Образуйте от глаголов формы 1 и 3 лица единственного числа настоящего и будущего в??емени (если это возможно): ездить, зажечь, колебаться, кудахтать, лазить, махать, мерить, мурлыкать, мучить, мяукать, плескать, полоскать, рыс...

Русский язык

Образуйте от глаголов формы 1 и 3 лица единственного числа настоящего и будущего в??емени (если это возможно): ездить, зажечь, колебаться, кудахтать, лазить, махать, мерить, мурлыкать, мучить, мяукать, плескать, полоскать, рыскать, трепать, чтить, щипать.

Автор: Гость